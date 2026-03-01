متن پیام وزیر کشور به این شرح است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت عاشورایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، قائد امت و پیشوای مسلمانان جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(ره) به دست یزیدیان زمان را به پیشگاه امام عصر(عج)، ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان، آزادگان و حق‌جویان جهان تسلیت و تبریک عرض می‌کنم.

ایشان جانشین شایسته بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، مجتهد کامل و شخصیت والا و بی‌نظیر جامع‌الاطراف در این دوران بودند که با صلابت، حکمت و ایمان راسخ، در پاسداری از کیان ملت ایران و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند و در تمام مراحل حیات طیبه‌شان، شجاعانه پرچم توحید و عدالت را در برابر طوفان‌ها برافراشته نگاه داشتند.

رهبر فرزانه ما نه تنها محبوب ملت خویش، بلکه اسوه و الهام‌بخش همه آزادگان و مظلومان در سراسر جهان بودند که سرانجام با شهادت در راه خدا، به آرمان دیرین خود دست یافتند. نام و مکتب ایشان در تاریخ جهان تا ابد جاودان خواهد ماند. اکنون روح بلندشان در آستان اجداد پاکش، ائمه اطهار علیهم‌السلام، میهمان رحمت و رضوان الهی است.

امروز گرچه بنده و همکارانم در وزارت کشور همچون امت سوگوار، داغدار این مصیبت بزرگ هستیم، اما اعتقاد راسخ داریم خون امام خامنه‌ای(ره)، قدرت ملت ایران را افزون و شکست و نابودی بدخواهان این ملت را تسریع خواهد کرد. بدون تردید همه ما ایرانیان دوشادوش یکدیگر راه رهبر شهیدمان را استمرار خواهیم بخشید و انتقام خون آن حضرت را از دشمنان زبون صهیونی و آمریکایی خواهیم گرفت.

اکنون در شکست شیطان بزرگ و دشمنان متجاوز به میهن عزیزمان، پیروان راه رهبر فقید انقلاب اسلامی با تمسک به ایمان، اخلاص و سلوک الهی ایشان، مسیر عزت و استقامت را ادامه خواهند داد و به فضل خداوند متعال، نصرت و پیروزی وعده‌ داده‌شده الهی نصیب امت مؤمن و وفادار به آرمان‌های ایشان خواهد شد.