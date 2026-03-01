به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی حداد عادل با اشاره به اولین دیدارش با رهبر انقلاب گفت: 47 سال من توفیق آشنایی با ایشان را داشتم. آقای خامنه ای گوهری بود یک نعمت بزرگ خدا بود یک شخصیت جامع و ذو ابعاد بود. اینطوری نبود که فقط یک فقیه یا یک مورخ تاریخ اسلام یا مفسر قرآن باشد. ایشان در عرصه های مختلف به اندازه ای اشراف و تسلط داشت که با هر متخصصی روبرو می شد می توانست ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: اهمیت علوم دانشگاهی رابه خوبی می دانست به ویژه رشته های نو پدید مثل نانو، ژنتیک زیست فناوری و علوم شناختی. وقتی که متخصصان درباره اهمیت این علوم با ایشان صحبت می کردند ایشان مطلب را می گرفت نظر می داد و همت می کرد و وقت می گذاشت. ایشان علاوه بر این یک فرمانده نظامی شجاع و کارآزموده بود علاوه بر شجاع ذاتی که داشت نماینده امام در شورای عالی دفاع بود. در جبهه ها حضور داشت جنگ را در میدان دیده بود. به همین جهت بعد از امام در دوران رهبری خودشان به قوای مسلح و نیروهای نظامی بسیار توجه داشتند.

وی با اشاره به بخش هایی از زندگی رهبر انقلاب گفت: مردم داغدار هستند و حق هم دارند یک رهبری را از دست داده اند که بی نظیر بوده است اما دشمن بداند، ترامپ و نتانیاهو و دنیای استکبار بدانند که با این جنایتی که مرتکب شده اند کینه ای دائمی در دل همه آزادی خواهان جهان نسبت به جنایتکاران جهان به وجود آمده است و این چیزی نیست که پاک و محو شود و قطعا آنها در کوتاه مدت و دراز مدت ضرر خواهند کرد.

حدادعادل گفت: مردم باید این گوهر ارزشمند و حکومت دینی را که روح آن روح ولایت است پاس بدارند. در این ایامی که انتقال قدرت از یک رهبر شهید به یک رهبر جدید صورت می گیرد مردم با تمام قوا در صحنه باشند مردم باید مانند روزهای 21 و 22 بهمن 57 باید در صحنه باشند در خیابان ها، در روستاها، در مرزها، عشایر، روستائیان در صحنه باشند و باید از نظامشان حمایت کنند و اجازه ندهند که دشمن برنامه بعدی خود را اجرا کند یعنی یک ملتی باید در صحنه حضور داشته باشد برای حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. رهبری انقلاب بر استقلال حساس بودند. بزرگی این ملت برای ایشان مهم بود.

وی تصریح کرد: ارتش، سپاه و بسیج وظیفه خود را انجام می دهند اما مردم باید همه خودشان را سر پست حاضر ببینند و در صحنه حاضر باشند و دشمنان را ناامید کنند.

وی ادامه داد: در تاریخ ایران انتقال قدرت همیشه خونین بوده است اگر گاهی یک شاهی می رفت و شاهی دیگر می آمد و خونریزی نمی شد استثناء بوده است وگرنه همیشه با خون ریزی همراه بوده و به جان هم می افتادند. حتی وقتی این شاهان به قدرت می رسیدند بچه ها و برادران خود را از ترس اینکه جانشین شوند کور می کردند و می کشتند این تاریخ ما تاریخ انتقال خونین قدرت است. اولین بار که ما انتقال نرم قدرت را در تاریخ شاهد بودیم انتقال نرم قدرت از امام خمینی به رهبری بود. حالا باید رهبر جدید تعیین شود بنابراین کشور باید آرام باشد و مردم متحد باشند و در عین حال که ناراحت هستند اما هوشمندی و بصیرت خود را باید حفظ کنند و به دولت و شورای رهبری کمک کند تا این مرحله انتقال به آرامی بگذرد و جمهوری اسلامی نشان دهد که در عمق خاک این ملت ریشه دارد و با رفتن یک نفر اتفاقی نخواهد افتاد.

حدادعادل با اشاره به شهادت دخترش گفت: دختر من هم یک قطره از دریای زلال شهادت و شهیدان بود و من خوشحالم که به عموی شهیدش پیوست دختر من از روز اولی که به این خانواده پیوست می‌دانست که در کجا زندگی می‌کند و در چه مسیری باید قدم بردارد. خدا او را با هم اسمش محشور کند. ان‌شاالله که این انقلاب پایدار باشد و خدا به همه ملت ایران صبر و استقامت عطا کند. 47 سال است که این ملت در برابر همه طوفان ها ایستاده و خواهد ایستاد.

انتهای پیام/