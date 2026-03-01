خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به پایگاه‌های آمریکایی در عربستان و عراق

کد خبر : 1757170
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرارگرفتن پایگاه‌های آمریکایی در عربستان سعودی و عراق خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی پایگاه هوایی ارتش آمریکا مورد اصابت دقیق موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

سپاه همچنین از مورد اصابت قرارگرفتن پایگاه حریر در عراق مقر نیروهای ویژه و کماندوهای آمریکایی خبر داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل