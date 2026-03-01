اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی به پایگاههای آمریکایی در عربستان و عراق
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرارگرفتن پایگاههای آمریکایی در عربستان سعودی و عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی پایگاه هوایی ارتش آمریکا مورد اصابت دقیق موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
سپاه همچنین از مورد اصابت قرارگرفتن پایگاه حریر در عراق مقر نیروهای ویژه و کماندوهای آمریکایی خبر داد.