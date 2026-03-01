کمیسیون امور داخلی مجلس:
ایران هرگز نسبت به خدشهدار شدن حتی وجبی از خاک مقدس خود ساکت نمینشیند
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اصل دفاع مشروع، قاطعانه اعلام میکند که هرگز نسبت به خدشهدار شدن حتی وجبی از خاک مقدس خود ساکت نخواهد نشست.
به گزارش ایلنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای، تجاوز نامشروع، مزدورانه و پر از کینه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ
تجاوز نامشروع، مزدورانه و پر از کینه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، نقطه پایانی بر هرگونه توهم میانجیگری و مذاکره بود. این اقدام نظامی نابخردانه، پس از شکستهای متوالی دشمنان در برابر اراده پولادین ملت ایران، آشکار ساخت که هدف اصلی این دو رژیم جنایتکار تضعیف بنیادهای قدرت و جلوگیری از پیشرفتهای راهبردی ملت ما است.
این تعرض آشکار به تمامیت ارضی، نه تنها نقض فاحش منشور ملل متحد است، بلکه دعوتی رسمی به مقابله و مجازات است. جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اصل دفاع مشروع، قاطعانه اعلام میکند که هرگز نسبت به خدشهدار شدن حتی وجبی از خاک مقدس خود ساکت نخواهد نشست. جامعه جهانی باید در برابر این بیقانونی آشکار بایستد، اما ما منتظر تأیید هیچ مرجع بیخاصیتی نخواهیم بود.
پاسخ نیروهای مسلح ما، پاسخی کوبنده، فراتر از انتظار و کاملاً متناسب با عمق این جنایت خواهد بود. بار دیگر به تمامی پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه هشدار داده میشود، هرگونه همراهی یا پشتیبانی از این تجاوز، به معنای پذیرش وضعیت هدف نظامی مشروع است. رزمندگان غیور ایران اسلامی، با تمام توان موشکی و نظامی خود، آمادهاند تا ضربهای محکم بر پیکره دشمن وارد سازند و شکست خفتبار پیشین آنان را تکرار کنند.
اما اکنون زمان وحدت کلمه است. ملت شریف، شجاع و ولایتمدار ایران اسلامی، با پشتیبانی قاطع از نیروهای مسلح، ثابت کردند که پشتوانه این دفاع مشروع، اراده میلیونی یک ملت است. اطمینان داریم که با عنایت الهی و فرماندهی مقتدرانه مقام معظم رهبری مدظله العالی، ایران اسلامی پیروز میدان خواهد بود و دشمنان در دام طراحی خودشان گرفتار خواهند شد.»