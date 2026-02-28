خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی معاون اول رئیس جمهور با رئیس هلال‌احمر

کد خبر : 1757158
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس جمهوری در تماس با کولیوند بر رسیدگی کامل امدادی به وضعیت آسیب‌دیدگان در حملات امروز رژیم صهیونیستی به دبستان دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن تقدیر از خدمات‌رسانی امدادگران و داوطلبان در شرایط اضطراری کشور و همچنین تسلیت شهدای دانش‌آموز در یک دبستان دخترانه در میناب، دستور داد تا هلال‌احمر از تمام ظرفیت خود برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان در این حادثه استفاده کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل