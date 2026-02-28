به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلال‌احمر ضمن تقدیر از خدمات‌رسانی امدادگران و داوطلبان در شرایط اضطراری کشور و همچنین تسلیت شهدای دانش‌آموز در یک دبستان دخترانه در میناب، دستور داد تا هلال‌احمر از تمام ظرفیت خود برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان در این حادثه استفاده کند.