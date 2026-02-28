تماس تلفنی معاون اول رئیس جمهور با رئیس هلالاحمر
معاون اول رئیس جمهوری در تماس با کولیوند بر رسیدگی کامل امدادی به وضعیت آسیبدیدگان در حملات امروز رژیم صهیونیستی به دبستان دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلالاحمر ضمن تقدیر از خدماترسانی امدادگران و داوطلبان در شرایط اضطراری کشور و همچنین تسلیت شهدای دانشآموز در یک دبستان دخترانه در میناب، دستور داد تا هلالاحمر از تمام ظرفیت خود برای رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان در این حادثه استفاده کند.