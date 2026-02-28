سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:
عملیات نیروهای مسلح کوبندهتر و گستردهتر ادامه مییابد
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقاطی از ایران، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که زبانی جز زبان زور نمیفهمند و خوی وحشیگری خود را به جهانیان ثابت کردهاند و مردم بیگناه و دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند.
وی تاکید کرد: نیروها مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه، با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، ۱۴ پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان عنوان کرد: یادآوری میگردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبندهتر و گستردهتر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.