سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:

عملیات نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر ادامه می‌یابد

عملیات نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر ادامه می‌یابد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقاطی از ایران، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که زبانی جز زبان زور نمی‌فهمند و خوی وحشی‌گری خود را به جهانیان ثابت کرده‌اند و مردم بی‌گناه و دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند. 

وی تاکید کرد: نیروها مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه، با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، ۱۴ پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. 

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان عنوان کرد: یادآوری می‌گردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

 

