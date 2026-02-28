به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دروغگویی که چشم در دوربین می‌کند و آگاهانه چندین بار ۳۲۰۰ را ۳۲۰۰۰ می‌گوید دستاوردش برای آزادی و کمک به مردم در ساعات اولیه تجاوز، شهادت بیشتر از ۵٠ کودک دبستانی در یک شهر است.

سنت الهی تکلیف طواغیت را معلوم کرده، ننگ اما برای جامعه جهانی می‌ماند که در چنین صحنه‌هایی تماشاچی ست.

