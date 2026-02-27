ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش در منطقه سوم نداجا پهلو گرفت
ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۰۰ روز دریانوردی و پیمودن حدود ۱۳ هزار مایل دریایی، در منطقه سوم نیروی دریایی ارتش در کنارک پهلو گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ناوگروه ۱۰۳، متشکل از ناو بندر مکران و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران نقدی نیروی دریایی ارتش و ناو بالگردبر شهید مهدوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از ابتدای آذرماه مأموریت خود را با هدف شرکت در رزمایش بینالمللی «اراده برای صلح» در آفریقای جنوبی آغاز کرده بود، پس از ۱۰۰ روز و پیمایش ۱۳ هزار مایل دریایی در منطقه سوم کنارک نداجا پهلو گرفت.
ناخدا یکم عماد نژاد مریدی فرمانده ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور موفق جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش گفت: در این رزمایش ۹ کشور حضور داشتند و با وجود برخی تلاشها برای جلوگیری از مشارکت ایران، ناوگروه ۱۰۳ توانست با اجرای دیپلماسی فعال دریایی، حضوری مقتدرانه و مؤثر در منطقه داشته باشد.
وی هدف اصلی از حضور در این رزمایش را برافراشته نگه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای بینالمللی و انتقال پیام صلح و دوستی ملت ایران به جهانیان عنوان کرد.
فرمانده ناوگروه ۱۰۳ تأکید کرد: کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و مرزهای آبی کشور هیچگونه کوتاهی نخواهند کرد و تا پای جان از امنیت کشور دفاع میکنند.
وی در پایان با قدردانی از خانوادههای کارکنان حاضر در این مأموریت گفت: صبر و حمایت خانوادهها نقش بسزایی در حفظ روحیه نیروها در طول مأموریتهای طولانیمدت دریایی دارد و این موفقیت بدون همراهی و پشتیبانی آنان حاصل نمیشد.