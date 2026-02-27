عوامل تیراندازی به خودروی نماینده تاکستان دستگیر شدند/ حادثه ماهیت تروریستی نداشته است

به گزارش ایلنا، علی اصغر عسگری، اظهار داشت: در پی وقوع تیراندازی با سلاح شکاری به خودروی نماینده مردم تاکستان، عوامل این حادثه که اقدام به تیراندازی کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: با هماهنگی ضابطین قضایی، این افراد در کمترین زمان ممکن دستگیر و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. عسگری با تأکید بر اینکه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این حادثه ماهیت تروریستی نداشته، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه ادامه دارد.

گفتنی است شب گذشته خودروی شخصی عباس بیگدلی، نماینده مردم شریف شهرستان تاکستان، مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت. در این حادثه، خوشبختانه به عباس بیگدلی آسیبی نرسید و وی در سلامت کامل است.