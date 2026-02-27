عراقچی افغانستان و پاکستان را به گفتگو و خویشتنداری دعوت کرد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: در ماه مبارک رمضان، ماه خویشتنداری و تقویت همبستگی در جهان اسلام، شایسته است افغانستان و پاکستان اختلافات موجود را در چارچوب حسن همجواری و از مسیر گفت‌وگو مدیریت و حل‌وفصل کنند.