عراقچی افغانستان و پاکستان را به گفتگو و خویشتنداری دعوت کرد

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی افزایش تنش نظامی بین افغانستان و پاکستان، این دو کشور را به گفتگو و خویشتن داری دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: در ماه مبارک رمضان، ماه خویشتنداری و تقویت همبستگی در جهان اسلام، شایسته است افغانستان و پاکستان اختلافات موجود را در چارچوب حسن همجواری و از مسیر گفت‌وگو مدیریت و حل‌وفصل کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت در تسهیل گفت‌وگو و تقویت تفاهم و همکاری میان دو کشور است.

در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش نظامی بین افغانستان و پاکستان بودیم. تا اینکه در بامداد روز جمعه 8 اسفند، حملات گسترده نظامی از سوی پاکستان علیه افغانستان انجام شد.

«خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان روز جمعه به طور رسمی اعلام کرد که این کشور وارد «جنگی آشکار» با افغانستان شده است.

