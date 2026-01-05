در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح معاون امنیتی قم درباره کشته شدن دو نفر/ مرگ نوجوان ۱۷ ساله با تیر فلزی بوده/ پروتکل نیروی انتظامی استفاده از تیر پلاستیکی است
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم درباره کشته شدن دو نفر در پی اعتراضات در این استان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پروتکل استفاده از سلاح برای نیروهای انتظامی و امنیتی در این جریانات وجود دارد و در این شرایط از تیر ساچمهای پلاستیکی استفاده میشود فردی هم که کشته شده توسط تیر ساچمهای فلزی بوده که اصلا سلاح مورد استفاده نیروی انتظامی در آن شب نبوده است.
مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعتراضات در قم گفت: در کل ماجرا دو نفر کشته شدهاند. یک نفر بر اثر حمل نارنجک دستی توسط خودش و به دلیل ناشی بودن وی نارنجک دردست وی منفجر شده است. این فرد ظاهرا حدود ۳۴ سال داشته است.
وی ادامه داد: دومین نفر که در این ایام کشته شده است یک نوجوان ۱۷ ساله بوده است که بدون اینکه در این ماجرا مشارکت داشته باشد توسط سلاح غیرسازمانی کشته شده یعنی تیر شلیک شده جزو سلاحهای سازمانی نیروهای انتظامی ما نبوده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به اینکه تعدادی از معترضان هم بازداشت شدهاند و بازجویی میشوند، گفت: برخی از بازداشتشدگان با اخذ تعهد آزاد میشوند اما افرادی هم که بیگناه تشخیص داده شوند دیگر نگهداری نمیشوند و بلافاصله آزاد میشوند. برخی از این افراد از سایر شهرستانها و از جاهای دیگر به قم آمدهاند و اهل قم نیستند.
حیدری با اشاره به وضعیت شهر قم در شب گذشته گفت: در حال حاضر وضعیت کاملا آرام است، شب گذشته هم شهر آرام بوده و مشکل خاصی وجود نداشته و انشاالله که مشکلی هم نخواهد بود.
وی درباره پروتکل استفاده از سلاح برای نیروهای انتظامی و امنیتی در این جریانات گفت: بله، پروتکل وجود دارد و در این شرایط از تیر ساچمهای پلاستیکی استفاده میشود این فردی هم که کشته شده توسط تیر ساچمهای فلزی بوده که اصلا سلاح مورد استفاده نیروی انتظامی در آن شب نبوده است.
معاون امنیتی سیاسی استانداری قم گفت: در کشور ما یک سازمان مخصوص نیروهای مسلح وجود دارد که تمام اعمال و رفتار نیروها را پیگیری، ارزیابی و بررسی میکند و کاملا مسلط بر عملکرد نیروهای مسلح است، این مسائل کاملا بررسی و ارزیابی میشود و اگر شکایتی وجود داشته باشد و به طور دقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد.
حیدری درباره میزان خسارت وارده گفت: برآورد به صورت کلی صورت نگرفته است اما چندین خودرو و موتورسیکلت آتش زده شدهاند البته الان آمار این خسارتها به صورت دقیق در دست نیست.
وی درباره بازداشت افراد زیر ۱۸ سال گفت: در میان بازداشتشدگان اگر افراد کمتر از ۱۸ سال بازداشت شوند، ترخیص میشوند مگر اینکه حالا به گفته برخیها به تحریک سایرین، خودشان در صحنه مرتکب اعمالی شده باشند در این صورت برابر قانون به مراکز نگهداری اعزام میشوند البته من الان آماری از بازداشتشدگان در دست ندارم که بتوانم توضیح دقیقتری در این باره ارائه دهم.