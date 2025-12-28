دولت برای مهار تورم و برخورد قاطع با متخلفان حوزه واردات کالاهای اقدام کند

به گزارش ایلنا، محمد جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اکنون که دولت و تیم اقتصادی آن پذیرفته‌اند بخش عمده مشکلات معیشتی مردم و تورم افسارگسیخته ناشی از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت است، لازم است این تیم با تصمیمات و اقدامات کارشناسی، منسجم و هماهنگ، در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، اقدام عاجل و فوری داشته باشد.

وی افزود: به‌ویژه در حوزه توزیع کالا، برق، اصلاح دهک‌ها و صدک‌های درآمدی، لازم است بازنگری جدی صورت گیرد تا فشار تورم بر زندگی مردم کاهش یابد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در ادامه با خطاب قرار دادن مسئولان قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد: از مسئولان قوه قضاییه و دستگاه‌های مسئول مصرانه می‌خواهم با برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که متأسفانه سیاست‌های بازرگانی دولت را به گروگان گرفته و اقدام به خالی‌فروشی کرده‌اند، برخورد شدید و قانونی صورت گیرد.

جلالی همچنین خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: در ارتباط با اختیاراتی که از سوی دولت و رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شده است، لازم است ارزیابی دقیقی انجام شود؛ چراکه بعضاً مشاهده می‌شود توفیقات به نام مدیریت استانی ثبت و عدم توفیقات به وزارتخانه‌ها نسبت داده می‌شود که این رویه نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: با توجه به روش‌ها و رویه‌های معمول در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد استانی و شهرستانی، تصمیم‌گیری درباره مدیران ناموفق از ضروریات نظام مدیریتی و اداری کشور به شمار می‌رود و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در پایان تصریح کرد: جناب آقای رئیس‌جمهور، واگذاری بخشی از حکمرانی حوزه آب و محیط‌زیست به دانشگاه‌ها و ایجاد موازی‌کاری‌های جدید، مشکلات این بخش‌ها را حل نخواهد کرد و نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی این حوزه‌ها هستیم.

انتهای پیام/