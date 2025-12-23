میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، در بودجه ۱۴۰۵ میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شد.

این در حالی است سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز در پایان جلسه علنی مجلس گفت: دغدغه مجلس و دولت کاهش تورم و ناترازی‌ها است. اگر درآمدی حاصل شود، باید مستقیم به سفره مردم برسد. همچنین در زمینه افزایش حقوق، مجلس تنها پایه‌ای برای افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است و اصلاحات لازم برای واقعی شدن آن انجام خواهد شد.

در عین حال جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه خواستار اتخاذ تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم شدند.

