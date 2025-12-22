خبرگزاری کار ایران
گلی خبر داد:

انهدام شبکه سازمان‌یافته سقط غیرقانونی جنین در سمنان

کد خبر : 1731457
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، از شناسایی و دستگیری یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه سقط غیرقانونی جنین در شهرستان سمنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: این باند متشکل از فروشنده قرص‌های غیرمجاز سقط جنین و فردی که به‌عنوان ماما، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، اقدام به انجام سقط جنین می‌کردند، بود.

وی با بیان اینکه این شبکه مجرمانه در پی رصد دقیق و اقدامات هدفمند نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شد، افزود: پس از جمع‌آوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضایی، اعضای این شبکه در عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

دادستان مرکز استان سمنان با تأکید بر اینکه سقط غیرقانونی جنین از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسان‌هاست، تصریح کرد: اقدامات این افراد نه‌تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به‌طور جدی به خطر می‌انداخته است.

گلی ادامه داد: برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، پرونده قضایی در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب سمنان تشکیل و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ضمن هشدار جدی به مرتکبین این قبیل جرائم سازمان‌یافته، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی و انتظامی، هیچ‌گونه تسامحی در برابر جرائمی که سلامت عمومی و ارزش‌های انسانی را هدف قرار می‌دهد، نخواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمان‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

 

