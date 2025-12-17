خبرگزاری کار ایران
جوانان جهادیِ با انگیزه، جایگاه علمی ایران را ارتقا بخشیده‌اند

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با تاکید بر اینکه حضور متخصصان جوان یکی از مزیت‌های مهم دانشگاه جامع امام حسین (ع) است، گفت: جوانان جهادیِ با انگیزه به خوبی توانسته‌اند در این دانشگاه فناوری‌هایی طراحی و تولید کنند که جایگاه ایران را در عرصه فناوری‌های نوین ارتقا بخشد.

به گزارش ایلنا، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری در کشور، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، از دستاورد‌های تحولی این دانشگاه در حوزه های علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی بازدید کرد.

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در ابتدای ورود به دانشگاه ضمن استقبال توسط رئیس دانشگاه، مزار شهدای گمنام دانشگاه را زیارت و سپس از نمایشگاه دستاورد‌های تحولی حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در ابعاد تحولی هفتگانه دانشگاه تراز اسلامی بازدید کرد. 

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در این حضور ضمن آشنایی با آخرین محصولات و دستاورد‌های دانشکده و پژوهشکده‌های دانشگاه در حوزه علوم انسانی، نکات خود را برای ارتقاء قدرت نرم انقلاب اسلامی ارائه نمود.

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی همچنین با حضور در آزمایشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی دانشگاه، ضمن آشنایی با فرایند‌های تربیت سرمایه انسانی متخصص و تولید دانش و فناوری های بومی در دانشگاه جامع امام حسین، بر ضرورت اکتساب فناوری¬های نوظهور و اقتدارآفرین تأکید نمود.

در پایان این بازدید رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با حضور در شورای دانشگاه گزارش رئیس دانشگاه،  محمدرضا حسنی آهنگر را در خصوص فعالیت های دانش بنیان دانشگاه و شبکه توانمند شرکت¬های دانش بنیان برتر کشور در پردیس علم، فناوری و نوآوری دانشگاه را استماع نمود.

امیر سرلشکر موسوی سپس در سخنانی، با تبریک هفته پژوهش و فناوری، از اقدامات جهاد علمی مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) قدردانی و تشکر کرد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: این وجهه خوب دانشگاه جامع امام حسین به عنوان یک دانشگاه مسئله محور و حل کننده مسئله در جامعه و حرف های دقیق و منصفانه و صادقانه ای که بزرگان کشور در خصوص دانشگاه زده اند، نشان دهنده جایگاه والای این دانشگاه در کشور است و بنده همه این تعاریف را قبول دارم.

امیر سرلشکر موسوی افزود: این دانشگاه منظومه فکری امامین انقلاب را خوب فهم کرده و برای تحقق رهنمود‌ها و فرامین مقام معظم رهبری الگو‌های خوبی را ارائه نموده است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ادامه داد: یکی از امتیازات این دانشگاه این است که آرمان گرایی را همراه با عملگرایی دنبال می کند و در کلیه فعالیت های علمی و مرزشکنی¬های دانشی، صداقت در پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی هم مشهود است.

 

 

