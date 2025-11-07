پایان سفر سه روزه قالیباف به پاکستان
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر سه روزه به پاکستان با بدرقه مقامات ایالت سند پاکستان دقایقی پیش شهر کراچی را به مقصد تهران ترک کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف صبح چهارشنبه ۱۴ مهرماه در رأس هیأت پارلمانی و به دعوت ایاز صادق همتای پاکستانی خود به این کشور سفر کرد.
تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین تهران و اسلام آباد از جمله اهداف سفر رئیس مجلس به پاکستان بود.
دیدار و گفتوگو دوجانبه با کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر، رییس مجلس ملی، حضور در نماز جمعه شهر کراچی، ادای احترام به محمدعلی جناح رهبر استقلال پاکستان و سخنرانی در نشست با بازرگانان و تجار پاکستانی و ایرانی و همچنین اندیشمندان و نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی در این کشور از جمله برنامههای سفر رئیس مجلس بود.
فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رییس مجلس را در این سفر همراهی کردند.