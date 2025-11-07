پایان سفر سه روزه قالیباف به پاکستان

تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین تهران و اسلام آباد از جمله اهداف سفر رئیس مجلس به پاکستان بود.

دیدار و گفت‌وگو دوجانبه با کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر، رییس مجلس ملی، حضور در نماز جمعه شهر کراچی، ادای احترام به محمدعلی جناح رهبر استقلال پاکستان و سخنرانی در نشست با بازرگانان و تجار پاکستانی و ایرانی و همچنین اندیشمندان و نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی در این کشور از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس بود.

فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رییس مجلس را در این سفر همراهی کردند.