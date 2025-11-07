خبرگزاری کار ایران
پیام‌ تسلیت رئیس مجلس درپی‌ درگذشت حاج محمد موسوی

پیام‌ تسلیت رئیس مجلس درپی‌ درگذشت حاج محمد موسوی
کد خبر : 1710729
رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت استاد حاج سیدمحمد موسوی سجاسی پیرغلام مؤمن و مسلط خاندان آل الله علیهم السلام را تسلیت گفت.

به گزارش  ایلنا،  متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

رحم الله من نادی یا حسین

 

خبر تاسف‌بار درگذشت استاد حاج سیدمحمد موسوی سجاسی، پیرغلام مؤمن، مسلط و نیک‌نام خاندان آل الله علیهم صلوات الله موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب شد. ذاکر با اخلاص اهل‌بیت علیهم‌السلام که به خلق حسنی و سیره حسینی علیهما السلام شهرت داشت، سال‌ها الگوی جوانان و پیرغلامان مومن اهل‌بیت علیهم السلام بود و سرانجام در ایام عزای فاطمیه و با پیراهن سیاه عزای مادر رخت از جهان برکشید. بی‌تردید آثار خیر آن ذاکر شریف در یاد‌ها ماندگار خواهد بود. اینجانب ضایعه اسفناک درگذشت آن چهره متعهد و عاشق را به خانواده معزز، شاگردان و محبین اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌ا لسلام تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه ایزد منان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

 

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
