پیام‌ تسلیت رئیس مجلس درپی‌ درگذشت حاج محمد موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

رحم الله من نادی یا حسین

خبر تاسف‌بار درگذشت استاد حاج سیدمحمد موسوی سجاسی، پیرغلام مؤمن، مسلط و نیک‌نام خاندان آل الله علیهم صلوات الله موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب شد. ذاکر با اخلاص اهل‌بیت علیهم‌السلام که به خلق حسنی و سیره حسینی علیهما السلام شهرت داشت، سال‌ها الگوی جوانان و پیرغلامان مومن اهل‌بیت علیهم السلام بود و سرانجام در ایام عزای فاطمیه و با پیراهن سیاه عزای مادر رخت از جهان برکشید. بی‌تردید آثار خیر آن ذاکر شریف در یاد‌ها ماندگار خواهد بود. اینجانب ضایعه اسفناک درگذشت آن چهره متعهد و عاشق را به خانواده معزز، شاگردان و محبین اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌ا لسلام تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه ایزد منان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی