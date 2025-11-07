آغاز عملیات ساخت ۱۳۰۰ کلاس درس در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جریان سفر عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار سیستان و بلوچستان به شهرستان نیکشهر عملیات ساخت ۱۳۰۰ کلاس درس جدید در سطح استان آغاز شد.

این طرح با هدف توسعه عدالت آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود و در قالب این برنامه، کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه هیچان از توابع شهرستان نیکشهر با زیربنای ۱۲۸۲ متر مربع و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان نیز به زمین زده شد.

