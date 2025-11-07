آماده توسعه روابط با پاکستان هستیم

قالیباف در این دیدار گفت: ما بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و می بایست توافقاتی را که در سفر رییس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید را پیگیری و اجرایی کنیم.

‌وی اظهار داشت: برای تحقق هدف رسیدن تجارت میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، لازم است در حوزه های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود. باید موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم.

رییس مجلس ادامه داد: ما در ایران آمادگی داریم که روابط را توسعه دهیم. همانگونه که ما می توانیم از محصولات کشاورزی شما استفاده کنیم، شما نیز می توانید از قابلیت های انرژی ما استفاده کنید. دولت و پارلمان ایران گام های رو به جلویی در این مسیر برداشته است.

قالیباف به همراهی مردم، دولت و مجلس پاکستان با ایران اسلامی در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: جا دارد از مردم حق طلب پاکستان که با درک بالای سیاسی در کنار دولت و مجلس پاکستان در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، در کنار مردم ایران ایستادند، تشکر کنم. این حمایت در ذهن مردم و مسئولان ایران خواهد ماند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ما در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان بودیم که عملیاتی علیه ایران آغاز شد و اخیرا رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که مسئولیت این حمله با آمریکا بوده است. البته ایران پاسخی دقیق و با حجم آتش بالا به تجاوز رژیم صهیونیستی داد بطوری که معاونت رییس جمهور آمریکا به نمایندگی از این کشور از روز ششم جنگ به دنبال آتش بس بود و البته ایران نپذیرفت تا رژیم صهیونیستی حملات خود را متوقف کرده و ضربه آخر را ما بزنیم.

قالیباف افزود: بعد از پایان جنگ در خصوص اسنپ بک با اروپایی ها وارد مذاکره شدیم و توافقی با آژانس انرژی اتمی در قاهره صورت گرفت اما اروپایی ها در نشست نیویورک به همین توافق هم پایبند نبودند.

‌رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امریکا و رژیم صهیونیستی امت اسلامی را در دو طرف قرار می دهند. صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی که ما به جنگ تحمیلی آنها پاسخ دادیم و زیر بار صلح تحمیلی نیز نمی رویم. صهیونیست ها با حمایت امریکا نمی خواهند کشوری در جهان اسلام قوی و مستقل باشد. این وضعیت را در سوریه و لیبی و لبنان و سوریه می‌توانید ببینید که رژیم صهیونیستی روزانه لبنان را بمباران می کند در حالیکه در آتش بس هستند.

‌وی ادامه داد: آمریکا نمی خواهد که کشورهای اسلامی به رشد و پیشرفت برسند درحالیکه کشورهای اسلامی با وحدت و انسجام می توانند در مقابل زیاده خواهی آمریکا بایستند.

‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلافات بروز کرده میان پاکستان و افغانستان بیان کرد: ایران اسلامی آمادگی دارد هر کمکی که باشد در راستای حل اختلاف انجام دهد.

‌محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور دوست، همواره در روزهای سخت در کنار هم بودند. در درگیری اخیر پاکستان، ملت و دولت ایران در کنار پاکستان ایستادند و ملت و دولت پاکستان نیز در جنگ ۱۲ روزه کنار ایران ایستادند و در همان روزها بطور شدید این جنایت علیه ایران را محکوم کرده و از ایران حمایت کردیم.

‌وی ادامه داد: در سفرهای خارجی و در دیدار با مقامات سایر کشورها، غیرقابل قبول بودن حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران را اعلام کردیم و خوشحالم که جنگ با خرد و حکمت از طرف رهبر و مردم و نیروهای مسلح ایران به پایان رسید.

‌نخست وزیر پاکستان ادامه داد: ما از برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای و غنی سازی اورانیوم حمایت کرده و تلاش اروپا برای اسنپ بک را غیر قابل قبول می دانیم.

رییس مجلس شورای اسلامی به دعوت رییس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در این سفر با رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات پاکستان ملاقات و گفت‌وگو کرد.