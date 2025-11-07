آیتالله اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم:
با خشکسالی سنگین مواجهیم و باید توبه کنیم
امام جمعه قم با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب برق و گاز یادآور شد: ما با خشکسالی سنگین مواجه هستیم باید توبه کنیم و از خواندن دعای ۱۹ صحیفه سجادیه غفلت نکنیم، در کنار آن باید برای غلبه بر کمبودها تلاش کنیم؛ مسئولان هم باید برای حل این مشکلات کمر همت ببندند اما ما مردم هم باید همکاری کنیم زیرا با درصد کمی از صرفه جویی میتوانیم مشکلات بزرگی را مرتفع کنیم.
به گزارش ایلنا، آیتالله اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با تاکید بر اهمیت فضای مجازی، محاسن و معایب آن و آمادگیهای لازم در خانه، جامعه و نظام حکمرانی نسبت به آن را مورد توجه قرار داد و گفت: خلاقیت، نوآوری، علماندوزی و توسعه مرزهای دانش و فناوری، طبعاً چیز درست و مطلوبی است، اسلام هم در چارچوب ضوابط و قواعدی، ترغیبکننده به گسترش مرزهای دانش، پیشرفت بشر در همه قلمروهای علمی و فناوری و بهرهگیری از عالم طبیعت است.
امام جمعه قم بیان کرد: در منطق اسلام هر اقدامی در توسعه مرزهای تسخیر طبیعت یک فلسفه و فقه و احکامی دارد؛ اصل حرکت علمی بشر در چارچوب قواعد و ضوابط، مطلوب و نشان دهنده قدرت خداوند است.
وی در ادامه گفت: تسریع در دسترسی به اطلاعات و علوم، ایجاد فضای تبادل برای گردش اطلاعات در سطح ملی و جهانی، و ایجاد زمینههای پیشرفت در اقتصاد و سایر قلمروها، از محاسنی است که بر فناوریهای جدید مترتب است.
امام جمعه قم تاکید کرد: اما هر امر مطلوبی آنگاه که درست مدیریت و تدبیر نشود، میتواند به پیامدهای منفی و خسارتبار بیانجامد که یکی از آنها، فضای مجازی و فناوریهای هوشمند است، معایب و آسیبهای این قلمرو به دلیل سرعت، شتاب و گستره آن، معایب حساس و مهمی است.
وی اظهار کرد: امروز مقالات و تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان میدهد اعتیاد به فضای مجازی و غرق شدن در آن، آثار زیانبار روحی و روانی تولید میکند. دور شدن به ویژه نسل جوان از فضای واقعی و فروافتادن در ناهنجاریهایی که بنیان اخلاق و زندگی اخلاقی و خانواده را تهدید میکند، از این آثار است.
مدیر حوزههای علمیه افزود: علاوه بر تهدیدهای فردی و خانوادگی، یک تهدید دیگر فضای مجازی نیز متوجه حکمرانی مستقل ملتها شده است. حکمرانان مستکبر عالم، ابزارهایی را به خدمت گرفتهاند تا استقلال ملتها را بگیرند، در آنها نفوذ کنند، ذائقه آنها را در مسائل اجتماعی و سیاسی تغییر دهند، آنها را از استقلال و اعتماد به نفس جدا کنند و در نهایت، آنها را در جریان استکبار جهانی هضم کنند.
امام جمعه قم بر ضرورت هوشمندی و اصلاح نظام تربیتی تأکید کرد و گفت: نظام تربیتی ما در خانه، مدرسه و آموزش و پرورش باید به گونهای باشد که فرزندان ما با این تهدیدها آشنا شوند تا نسل امروز بتواند از فرصتهای فناوری هوشمند و فضای مجازی بهرهگیری درستی داشته باشد. این، یک فصل جدید و ساحت جدید در نظام تربیتی است که ما باید در خانه، آموزش و پرورش و نهادهای دیگر آن را تنظیم و اجرا کنیم.
امام جمعه قم تصریح کرد: ما مطلع هستیم که مسئولان برای مقوله مسکن تلاش میکنند اما مردم تقاضای تسریع در فرآیند تامین مسکن ملی را دارند.
مدیر حوزههای علمیه گفت: پایه اقدام فرهنگی ما این است که از گناه آزرده شویم، مع الاسف برخی افراد از رشد گناه و بی عفتی در جامعه احساس آزردگی نمیکنند ما باید بدانیم که در برابر گناه اندوه و ناراحتی لازم است و این است که انسان به روش درست تذکر دهد و اقدام کند.
امام جمعه قم در پایان گفت: امروز علی رغم دو سال هجمه سنگین بر محور مقاومت و ایران هجمههایی که در حد جنگ جهانی اول ارزیابی میشود امت اسلام بیدار است و خود را بازیابی کرده است. دشمنان بدانند و هر گونه تحرکی در عالم اسلام مواجه با برخورد خواهد شد و هرگز گمان نبرند که محور مقاومت شکسته اینها همه زنده است و دنیا استکبار بداند آمادگی ما در ایران و عراق و محور مقاومت بیش از هر زمانی است و به فضل الهی هر تعدی با پاسخ های کوبنده مواجه خواهد شد.