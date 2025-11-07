خانه



مجلس ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۴:۴۲

دیدار قالیباف با نخست‌ وزیر پاکستان ‌و اهدای اثر خوشنویس ایرانی

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر پاکستان، اثر خوشنویس ایرانی را به او هدیه داد.