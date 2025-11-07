خبرگزاری کار ایران
دیدار قالیباف با نخست‌ وزیر پاکستان ‌و اهدای اثر خوشنویس ایرانی
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر پاکستان، اثر خوشنویس ایرانی را به او هدیه داد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین روز از سفرش به پاکستان صبح امروز(جمعه) در اسلام‌آباد با محمد شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار کرد.‌

 قالیباف در این دیدار تابلوی نفیس با جمله «دوستی پاکستان و ایران زنده باد» اثر استاد سید حیدر موسوی استاد خوشنویس و رئیس انجمن خوشنویسان ایران را به شهباز شریف هدیه داد.

جمله «دوستی پاکستان و ایران زنده باد»، جمله‌ متداول در میان پاکستانی‌های علاقمند به همسایه غربی خود است.

