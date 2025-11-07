صالحیامیری در پیامی به مناسبت تصویب منشور کوروش در یونسکو:
تصویب «منشور کوروش» نشانهای از جایگاه تمدنی ایران در عدالت، مدارا و کرامت انسانی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تصویب منشور کوروش بزرگ در چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو، این رخداد را «نشانهای از جایگاه تمدن ایران در بنیانگذاری مفاهیم جهانی عدالت، کرامت انسانی و گفتوگوی میان فرهنگها» توصیف کرد و آن را «تجدید میثاق تمدنی با وجدان جهانی» دانست.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در پی تصویب منشور کوروش بزرگ در یونسکو، در پیامی رسمی این رخداد را «لحظهای ماندگار در حافظه فرهنگی ایران و جهان» ارزیابی کرد.
او گفت: یونسکو در سند رسمی خود، منشور کوروش را نمادی از خرد و تدبیر سیاسی در تاریخ بشر دانسته است؛ متنی که از مرز زمان و مکان فراتر میرود و پلی است میان اخلاق و سیاست، میان گذشته و آینده و میان ملتها و وجدان جهانی.
وزیر میراثفرهنگی افزود: منشور کوروش یادآور آن است که مفهوم آزادی، احترام به تنوع فرهنگی، بازسازی جوامع و نیایشگاهها و همزیستی میان ادیان، ریشهای عمیق در ایران دارد و تمدن این سرزمین، در طول تاریخ، پرچمدار گفتوگو، مدارا، عدالت و دارای روح معنوی بوده است.
صالحیامیری در بخش دیگری از پیام خود با تقدیر از نهادهای علمی و دیپلماتیک مؤثر در این فرایند گفت: از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و تمامی اندیشمندان، دیپلماتها و مدیران فرهنگی که در تحقق این دستاورد جهانی سهم داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم. همچنین از دو شریک فرهنگی و تمدنی، جمهوری تاجیکستان و جمهوری عراق، برای نقشآفرینی مؤثرشان در این همکاری مشترک سپاسگزارم.
وی تصریح کرد: همافزایی فرهنگی میان ایران، تاجیکستان و عراق، نمادی از پیوندهای تمدنی و تعهد مشترک ملتها به صلح، عدالت و همزیستی انسانی است. منشور کوروش امروز نهفقط یادگار گذشته، بلکه سرمایهای برای آینده بشریت است؛ چراغی که مسیر خرد، عدالت و گفتوگوی تمدنها را روشن نگاه میدارد.
در پایان این پیام آمده است: تصویب منشور کوروش در یونسکو، بازتاب وجدان تاریخی ملتی است که همواره در جستوجوی صلح و کرامت انسانی بوده است. این رخداد یادآور آن است که میراثفرهنگی ایران، بنیانی زنده برای آینده بشریت است.