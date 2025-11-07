او گفت: یونسکو در سند رسمی خود، منشور کوروش را نمادی از خرد و تدبیر سیاسی در تاریخ بشر دانسته است؛ متنی که از مرز زمان و مکان فراتر می‌رود و پلی است میان اخلاق و سیاست، میان گذشته و آینده و میان ملت‌ها و وجدان جهانی.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: منشور کوروش یادآور آن است که مفهوم آزادی، احترام به تنوع فرهنگی، بازسازی جوامع و نیایشگاه‌ها و همزیستی میان ادیان، ریشه‌ای عمیق در ایران دارد و تمدن این سرزمین، در طول تاریخ، پرچم‌دار گفت‌وگو، مدارا، عدالت و دارای روح معنوی بوده است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از پیام خود با تقدیر از نهادهای علمی و دیپلماتیک مؤثر در این فرایند گفت: از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و تمامی اندیشمندان، دیپلمات‌ها و مدیران فرهنگی که در تحقق این دستاورد جهانی سهم داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از دو شریک فرهنگی و تمدنی، جمهوری تاجیکستان و جمهوری عراق، برای نقش‌آفرینی مؤثرشان در این همکاری مشترک سپاسگزارم.

وی تصریح کرد: هم‌افزایی فرهنگی میان ایران، تاجیکستان و عراق، نمادی از پیوندهای تمدنی و تعهد مشترک ملت‌ها به صلح، عدالت و همزیستی انسانی است. منشور کوروش امروز نه‌فقط یادگار گذشته، بلکه سرمایه‌ای برای آینده بشریت است؛ چراغی که مسیر خرد، عدالت و گفت‌وگوی تمدن‌ها را روشن نگاه می‌دارد.

در پایان این پیام آمده است: تصویب منشور کوروش در یونسکو، بازتاب وجدان تاریخی ملتی است که همواره در جست‌وجوی صلح و کرامت انسانی بوده است. این رخداد یادآور آن است که میراث‌فرهنگی ایران، بنیانی زنده برای آینده بشریت است.