قالیباف در نماز جمعه شهر کراچی شرکت کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی که در شهر کراچی حضور دارد، در نماز جمعه این شهر شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده بود، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور در مسجد یثرب شهر کراچی در نماز جمعه این شهر شرکت کرد.

سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به پاکستان در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و تقویت نقش‌آفرینی مجلس در حوزه سیاست خارجی انجام می‌پذیرد.

شایان ذکر است، قالیباف امروز (جمعه ۱۶ آبان ماه) «اسلام آباد» پایتخت این کشور را ترک کرد و در رأس هیئتی پارلمانی وارد فرودگاه بین المللی جناح در شهر کراچی شد و مورد استقبال رسمی «سید اویس قادر شاه» رئیس پارلمان ایالت سند پاکستان و هیئت همراه قرار گرفت.

