قالیباف در نماز جمعه شهر کراچی شرکت کرد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده بود، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور در مسجد یثرب شهر کراچی در نماز جمعه این شهر شرکت کرد.