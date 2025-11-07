قائمپناه:
بیشتر مردم دغدغه معیشت دارند نه سیاست
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به حضور فعال زنان و اهلسنت در مدیریت کردستان، تاکید کرد: برای نخستینبار تابوهای گذشته شکسته شده است و از ظرفیت اهل سنت و زنان در سطوح مدیریتی استان بهرهبرداری میشود، چون هویت ایرانی و کارآمدی مهم است و گرایشهای سیاسی مانع استفاده از نیروهای شایسته نمیشود.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی استان کردستان با تاکید بر ضرورت حفظ احترام به مردم و تنوع دیدگاهها، گفت: دولت از روز نخست با مسائل و بحرانهای متراکم روبهرو شده و تلاش کرده است در عین مدیریت شرایط، شنونده نقدهای دلسوزانه باشد.
وی با یادآوری به شعار انتخاباتی پزشکیان با عنوان «ایران متعلق به همه ایرانیان است»، افزود: دکتر پزشکیان به این وعده پایبند است؛ هرچند شیوه اجرای آن ممکن است برای برخی محل گفتوگو باشد.
قائمپناه با بیان اینکه مطالبات اصلی مردم معیشتی است، تصریح کرد: بیشتر مردم دغدغه سیاسی ندارند؛ مردم نان، گوشت و برنج میخواهند و ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران، گفت: ناترازیها در حوزههای برق و آب، فشارهای خارجی و برخی تحولات بینالمللی بر اقتصاد اثر گذاشته است؛ با این حال، دولت تمام توان خود را بهکار گرفته تا امور کشور بهویژه پرداخت بهموقع حقوقها بدونوقفه انجام شود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری از حمایت و همکاری سایر قوا با دولت قدردانی کرد و گفت: پشتیبانی سران دو قوه دیگر از دولت بسیار مؤثر است. این همراهی در تصویب و پیگیری امور نقش مهمی داشته که باید قدردان بود.
وی کمآبی را از چالشهای ملی دانست و ادامه داد: میانگین آب قابلاستحصال ایران در پنجدهه اخیر کاهش معناداری داشته است. باتوجه به نیازهای کشاورزی، صنعت و شرب، ناگزیر به اصلاح الگوی کشت و تحول در بخش کشاورزی هستیم.
قائمپناه همچنین با اشاره به موضوع بازماندگی از تحصیل و بیسوادی در کردستان، گفت: برآوردها نشان میدهد ۲۶۵ هزار بازمانده از تحصیل و بیسواد در استان وجود دارد. حدود ۳ هزار کلاس درس کمبود داریم که تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ کلاس احداث شده و بقیه نیز با تداوم نهضت مدرسهسازی و همراهی استانداری تکمیل خواهد شد.
وی حضور فعال زنان و اهلسنت در مدیریت کردستان را از نشانههای توسعه دانست و افزود: جای خرسندی است که برای نخستینبار تابوهای گذشته شکسته شده است و از ظرفیت اهلسنت و بانوان در سطوح مدیریتی استان بهرهبرداری میشود. هویت ایرانی و کارآمدی مهم است و گرایشهای سیاسی مانع استفاده از نیروهای شایسته نخواهد بود.
قائمپناه همچنین تأکید کرد: نگاه دکتر پزشکیان مبتنی بر وفاق و همدلی ملی است. همه ما باید کمک کنیم ایران با همافزایی و دوری از سهمخواهیهای بیثمر، از مشکلات عبور کند.