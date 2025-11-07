ایران نقش محوری در ثبت جهانی منشور کوروش ایفا کرد

پس از آن، دو کشور از طریق دفاتر نمایندگی در یونسکو، اقدام به تدوین قطعنامه مشترک کردند. روند نامه‌نگاری‌ها با کمیسیون‌های ملی و مذاکرات با سفیران دیگر کشورها آغاز شد. در نهایت عراق هم که منشور کوروش در سرزمین بابل آن کشف شده است، به درخواست این ثبت مشترک پیوست.

نقش محوری ایران، چه در پیشنهاد ثبت، چه در مذاکرات با دبیرخانه یونسکو، کمیسیون‌های ملی و دفاتر نمایندگی کشورهای مختلف و نیز تشویق کشورها به ایراد سخنرانی در حمایت از این قطعنامه غیرقابل انکار است. شاهد آن، مورد خطاب قراردادن ایران چه از سوی هیأت رئیسه جلسه، سخنرانان و در نهایت تبریک‌های نمایندگان کشورهاست.

گفتنی است که تلاش ایران در این اقدام ملی- بین‌المللی بر این بوده تا این میراث کهن را به عنوان میراثی شایسته جهانی شدن معرفی کند که خوشبختانه کامیاب شد!»