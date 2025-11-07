خبرگزاری کار ایران
ایران نقش محوری در ثبت جهانی منشور کوروش ایفا کرد
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که با حمایت دولت و همکاری یونسکو و کشورهای مختلف، منشور حقوق بشر کوروش به ثبت جهانی رسید و ایران در روند مذاکرات و تدوین قطعنامه نقش محوری داشت.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا رئیس امور اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در رابطه با اقدامات دولت چهاردهم در فرآیند ثبت جهانی منشور کوروش، نوشت: «با سلام، بیش از ده ماه پیش با همفکری دفتر نمایندگی ایران در یونسکو و مشورت با وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی و حمایت کامل وزیر علوم، گنجانده شدن ثبت جهانی مشترک منشور حقوق بشر کوروش در مذاکرات دو رئیس جمهور محترم ایران و تاجیکستان، توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران پیشنهاد شد که خوشبختانه با حمایت دفتر رئیس جمهور و تأیید مقام محترم ریاست جمهوری، در دستور مذاکرات قرار گرفت و در متن موافقتنامه آمد.

پس از آن، دو کشور از طریق دفاتر نمایندگی در یونسکو، اقدام به تدوین قطعنامه مشترک کردند. روند نامه‌نگاری‌ها با کمیسیون‌های ملی و مذاکرات با سفیران دیگر کشورها آغاز شد. در نهایت عراق هم که منشور کوروش در سرزمین بابل آن کشف شده است، به درخواست این ثبت مشترک پیوست.

نقش محوری ایران، چه در پیشنهاد ثبت، چه در مذاکرات با دبیرخانه یونسکو، کمیسیون‌های ملی و دفاتر نمایندگی کشورهای مختلف و نیز تشویق کشورها به ایراد سخنرانی در حمایت از این قطعنامه غیرقابل انکار است. شاهد آن، مورد خطاب قراردادن ایران چه از سوی هیأت رئیسه جلسه، سخنرانان و در نهایت تبریک‌های نمایندگان کشورهاست.

گفتنی است که تلاش ایران در این اقدام ملی- بین‌المللی بر این بوده تا این میراث کهن را به عنوان میراثی شایسته جهانی شدن معرفی کند که خوشبختانه کامیاب شد!»

