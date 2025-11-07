خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم در مجلس ارزیابی می‌شود

نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم در مجلس ارزیابی می‌شود
کد خبر : 1710652
لینک کوتاه کپی شد.

مجلس شوری اسلامی در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جلسه علنی برگزار می‌کند.

به گزارش  ایلنا، این موارد در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد:

ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی

طرح اصلاح موادی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش بری تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا یا داری دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ