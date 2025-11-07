خبرگزاری کار ایران
حضور سه وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

حضور سه وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس
وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و کشور در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش  ایلنا، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛

کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی عملکرد تامین مالی واحد‌های صنعتی و معدنی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ بررسی آخرین اخبار و تحولات کشور در نشست مشترک با وزیر کشور در محل وزارتخانه

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان بهزیستی به منظور ارائه گزارشی درخصوص اقدامات بعمل آمده و بررسی روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

کمیسیون اقتصادی؛ ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

کمیسیون بهداشت و درمان؛ استماع گزارش رئیس سامان بیمه سلامت درخصوص اجرای ماده‌ای از برنامه هفتم

