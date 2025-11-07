در پیامی صورت گرفت
تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت صابر کاظمی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت غمانگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت غمانگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی را تسلیت گفت. متن این پیام به شریح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت غمانگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی موجب اندوه و تأثر بسیار اینجانب و مردم عزیز ایران شد.
زندهیاد صابر کاظمی که همواره با غیرت و اراده پولادین برای پرچم پرافتخار ایران میدرخشید، صحنههای خاطرهانگیزی برای علاقمندان ورزش بخصوص رشته والیبال رقم میزد و فقدان این چهره دوست داشتنی، همواره در خاطر ملت شریف ایران باقی میماند و جای خالی او در عرصههای ملی همیشه سبز خواهد ماند.
به امید اینکه اخلاق حرفهای و منش پهلوانی این ورزشکار نمونه، الگویی برای نسلهای آینده باشد. این ضایعه دلخراش را به خانواده مرحوم کاظمی و خانواده والیبال کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال صبر جلی و اجر فراوان برای داغداران آن مرحوم خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی.