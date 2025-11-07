خبرگزاری کار ایران
تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایرانیان جنایت علیه بشریت است
سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم رونمایی از فیلم مستند "پرواز پروانه‌ها" که روایتگر زندگی پردرد و کوشش مستمر دو نخبه مبتلا به بیمار پروانه‌ای است، شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه  در مراسم رونمایی از فیلم مستند "پرواز پروانه‌ها" که روایتگر زندگی پردرد و کوشش مستمر دو نخبه مبتلا به بیمار پروانه‌ای است، شرکت کرد.
 
وی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:
به همراه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از مستند «پرواز پروانه‌ها» در تالار وحدت شرکت کردم. این فیلم از یکسو روایتگر صبر، استقامت و اراده پولادین زهرا و محمدمهدی، خواهر و برادر مبتلا به بیماری ای‌بی (پروانه‌ای)، برای علم‌آموزی و پیشرفت است؛ و از سوی دیگر درد و رنج غیر قابل تصور بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان را به تصویر می‌کشد. 
در ظالمانه و ضد بشری بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران همین بس که بیماران پروانه‌ای - مثل بسیاری از بیماران صعب‌العلاج دیگر - همواره در صدر فهرست اهداف تحریم بوده‌اند. جلوگیری از ارسال پانسمان‌های ویژه بیماران ای‌بی، اوج قساوت و سنگدلی تحریم‌کنندگان و اجراکنندکان تحریم‌ها را نشان می‌دهد.
