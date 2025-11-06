تشریح اقدامات دولت در سفر به کردستان از سوی رئیس جمهور
رئیس جمهور با بیان اینکه دیدار با اقشار مختلف مردم در سفرهای استانی، با هدف رسیدن به یک نگاه مشترک برای آینده استان انجام میشود، گفت: دولت و مجموعه مدیران استان تلاش خواهند کرد تا تمامی اقدامات و پروژهها با پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی به انجام برسد و مردم در توسعه استان شریک و همراه باشند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه در پایان سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در گفتوگویی تلویزیونی در تشریح نتایج و دستاوردهای سفر، با تأکید بر اهمیت برنامهریزی و مدیریت برای آینده استان، اظهار داشت: تمامی اقدامات و پروژههای اجرایی پیش از سفر مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفته و بر اساس اولویتهای مشخص با وزرا و مدیران مرتبط هماهنگ شده است. پیگیری مصوبات و برنامهها بعد از سفر نیز توسط معاونت اجرایی در زمان مشخص انجام میشود و هیچ برنامهای بدون پیگیری باقی نمیماند.
رئیس جمهور با اشاره به پروژههایی که سالهاست در استانها و کشور در دست اجرا هستند و همچنان تکمیل نشدهاند، گفت: بسیاری از این پروژهها به دلیل طولانی شدن فرآیند اجرا هنوز تکمیل نشدهاند، اما با اقدامات هماهنگ شده معاونت اجرایی و وزارتخانههای ذیربط در دولت چهاردهم هیچ پروژهای مصوب نمیشود که اجرا نشود. تا امروز هم بیشتر مصوبات سفرهای استانی اجرایی شده است. امیدوارم که تصمیمات اتخاذ شده در استان کردستان نیز با همان قدرت و صلابت دنبال شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم استان، از جمله سرمایهگذاران، نخبگان، سیاسیون، روحانیون و دانشگاهیان، اظهار کرد: هدف از این گفتگوها رسیدن به یک نگاه مشترک برای آینده استان است. معتقدم مشکلات در صورت ایجاد تصویر واحد و هدف مشترک قابل حل است و در این صورت میتوانیم به اهداف استان دست پیدا کنیم.
پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان خاطرنشان کرد: باید تصویر روشن و آینده روشنی برای استان توسط مدیران، روشنفکران، نخبگان و فعالان اجتماعی ترسیم شود و همه دستاندرکاران باید بر اساس این نقشه و برنامه حرکت کنند. توانمندیها، خلاقیت و نوآوریها باید در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت استان به کار گرفته شود و طی این مسیر بدون برنامهریزی و نگاه بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای استان کردستان اعلام کرد: نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی برای توسعه زیرساختها از جمله راه، آب، برق، گاز، دانشگاه و مدارس در نظر گرفته شده است. از این میزان، ۸ هزار میلیارد تومان برای پروژههای راهسازی و بقیه به عنوان تسهیلات بانکی سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است. همچنین وعدههای سرمایهگذاری خصوصی به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه و ایجاد فرصتهای اقتصادی در استان پیشبینی شده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت بلندهمتی و انسجام و همدلی میان مدیران و مردم اظهار داشت: هیچ مدیری، جامعه یا استانی نمیتواند بدون قبله روشن و مدیریت واحد به اهداف خود دست یابد. وحدت و انسجام، همراه با تلاش جمعی، تنها مسیر دستیابی به توسعه پایدار و رفاه مردم است و رضایت از وضعیت موجود کافی نیست؛ باید همواره به دنبال بهترین شدن و تعالی باشیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به نمونهای از فرهنگ ایثار و گذشت در استان کردستان، از زنی یاد کرد که تمامی دیه فرزند فوت شده خود را صرف ساخت مدرسه کرده است و گفت: چنین رفتارهایی الگوی ارزشمندی برای خدمتگزاری به مردم و توسعه استان محسوب میشود.
پزشکیان در پایان تصریح کرد: دولت و مجموعه مدیران استان تلاش خواهند کرد تا تمامی اقدامات و پروژهها با پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی به انجام برسد و مردم در توسعه استان شریک و همراه باشند.