به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه )مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم در رابطه اصلاح آیین‌نامه ارتقاء هیئت علمی دانشگاه ها، گفت: ارتباط علم و صنعت و شان و جایگاه دانشگاه و همچنین پرهیز از مقاله محوری باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع اینکه گفته می‌شود هر دانشگاه یک مشکل اساسی از کشور برطرف کند حرف صحیحی است و این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز منعکس شده است.

نیکزاد تصریح کرد: اگر هر دانشگاهی یکی از مشکلات کشور را برطرف می‌کرد ما دیگر در بسیاری از مسائل مشکلاتی نداشتیم.

وی تاکید کرد اینکه ما تنها به تدوین و تهیه مقالات استناد کنیم کار درستی نیست.

