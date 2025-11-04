خبرگزاری کار ایران
نیکزاد در صحن علنی:

دانشگاه‌ها باید حل مسئله را جایگزین مقاله‌محوری کنند

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پیوند عمیق‌تر میان علم و صنعت گفت: اگر هر دانشگاه کشور حل یک مشکل اساسی را بر عهده می‌گرفت، امروز با بسیاری از چالش‌ها روبه‌رو نبودیم.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه )مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم در رابطه اصلاح آیین‌نامه ارتقاء هیئت علمی دانشگاه ها، گفت: ارتباط علم و صنعت و شان و جایگاه دانشگاه و همچنین پرهیز از مقاله محوری باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع اینکه گفته می‌شود هر دانشگاه یک مشکل اساسی از کشور برطرف کند حرف صحیحی است و این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز منعکس شده است.

نیکزاد تصریح کرد: اگر هر دانشگاهی یکی از مشکلات کشور را برطرف می‌کرد ما دیگر در بسیاری از مسائل مشکلاتی نداشتیم.

وی تاکید کرد اینکه ما تنها به تدوین و تهیه مقالات استناد کنیم کار درستی نیست.

