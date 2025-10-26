دولت هنر به خرج دهد و قیمت چند کالای اساسی را برای یکسال ثابت نگه دارد

به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی نماینده مردم شریف لارستان، خنج، گراش، اوز، جویم در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم افسارگسیخته بزرگترین مشکل مردمی است که در سخت ترین شرایط کشور با اتحاد در صحنه حضور یافتند و باید به یک سرانجام منطقی منتهی شود و دولت این هنر را به خرج دهد که قیمت چند کالای اساسی را برای یکسال ثابت نگه دارد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات مردم مسکن است که در حوزه انتخابیه به ویژه لارستان بسیار کند پیش میرود که نیازمند تلاش جدی وزارت مسکل و شهرسازی است همینطور معضل نیروهای شرکتی که درخواست همه کسانی است که در این چارچوب شاغل هستند باید مورد توجه قرار گیرد و این دغدغه گسترده در سطح کشئر مرتفع شود.

وی در پایان تصریح کرد: حوزه انتخابیه لارستان، خنج، گراش، اوز، جویم با مشکل راه های مواصلاتی مواجه است و با همت آقای بازوند معاون وزیر همه این راه ها به پیمانکار واگذار شده، جا دارد از نیروهای خدومی که در این حوزه فعال هستند تشکر کنم.

انتهای پیام/