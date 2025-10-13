بنای طراحان دو فوریت CFT تعلیق مصوبه است

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سی اف تی گفت: تا این لحظه موضوعی تحت عنوان جلسه غیرعلنی و میهمان خاصی تعریف نشده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: قرار است در روز سه شنبه طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان مبنی بر تعلیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سی اف تی مطرح شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برابر نظر تفسیری شورای نگهبان هیچ نهاد قانون گذاری حق فسخ، ابطال و رد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا ده سال ندارد از این رو ما در حوزه ابطال و رد مصوبه امکان ورود نداریم.

وی تاکید کرد: اما بنای طراحان این بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم های مربوط به قطع نامه های شش گانه ۲۲۳۱ متاثر از اجرای اسنپ بک متوقف نشود سی اف تی اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.

