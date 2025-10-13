خبرگزاری کار ایران
گودرزی خبر داد:

بنای طراحان دو فوریت CFT تعلیق مصوبه است

بنای طراحان دو فوریت CFT تعلیق مصوبه است
سخنگوی هیات رئیسه گفت: بنای طراحان طرح بررسی دو فوریتی CTF بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم های مربوط به قطع نامه های شش گانه ۲۲۳۱ متاثر از اجرای اسنپ بک متوقف نشود سی اف تی اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی  با اشاره به جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سی اف تی گفت: تا این لحظه موضوعی تحت عنوان جلسه غیرعلنی و میهمان خاصی تعریف نشده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس  افزود: قرار است در روز سه شنبه طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان مبنی بر تعلیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سی اف تی مطرح شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برابر نظر تفسیری شورای نگهبان هیچ نهاد قانون گذاری حق فسخ، ابطال و رد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا ده سال ندارد از این رو ما در حوزه ابطال و رد مصوبه امکان ورود نداریم.  

وی تاکید کرد: اما بنای طراحان این بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم های مربوط به قطع نامه های شش گانه ۲۲۳۱  متاثر از اجرای اسنپ بک متوقف نشود سی اف تی اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.

 

