سخنگوی مجمع تشخیص در گفت‌وگو با ایلنا:

رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند

رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند
سیدمحسن دهنوی تاکید کرد که رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند.

به گزارش ایلنا، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای از حجت الاسلام غضنفرآبادی رییس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از انعکاس نادرست این مصاحبه و با بیان اینکه این مصاحبه تقطیع شده و مربوط به حدود ۲ سال گذشته است، گفت: نظر رهبر انقلاب  که در این مصاحبه مورد استناد قرار گرفته است مربوط به طرح مجلس  برای طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات است و هیچ ارتباطی با لوایح پالرمو و CFT ندارد.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب تصمیم گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیه ای نداشتند.

