کارمند متخلف منابع طبیعی نکا به اتهام اخذ رشوه روانه زندان شد
رئیس کل دادگستری مازندران از معرفی کارمند متخلف اداره منابع طبیعی شهرستان نکا به زندان به اتهام اخذ رشوه خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار کرد: در پی وصول گزارش از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران مبنی بر مراجعه تعدادی از افراد و مطرح کردن موضوع اخذ رشوه توسط یکی از کارمندان اداره منابع طبیعی شهرستان نکا و ارسال گزارش به دادستانی شهرستان، رسیدگی به پرونده با ارجاع به بازپرس در دستور کار ویژه قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در نتیجه تحقیقات فنی به عمل آمده، موضوع اخذ رشوه توسط مشارالیه محرز و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص با مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستور دستگیری فوری متهم صادر شد.
پوریانی با اشاره به دستگیری متهم و تشکیل پرونده برای وی در دادسرای شهرستان نکا، تاکید کرد: مشارالیه پس از حضور در جلسه بازپرسی و رؤیت دلایل و مستندات موجود به اخذ رشوه از افراد متعدد اقرار کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار متناسب به زندان بهشهر اعزام شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مرتبطین احتمالی و کشف زوایای دیگر پرونده ادامه دارد.
پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مولفه فساد، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.