کاظمی در صحن مجلس:

بسیاری از مدارس در مناطق کم برخوردار از آزمایشگاه و تجهیزات محروم هستند

وزیر آموزش و پرورش گفت: بسیاری از مدارس در مناطق محروم و کم برخوردار از آزمایشگاه و تجهیزات محروم هستند. بسیاری از مناطق کم برخوردار از پیش دبستانی محروم هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی  ماینده مهریز، بافق و ابرکوه درخصوص دلایل افت تحصیلی دانش آموزان گفت:طبیعتا افت تحصیلی یک فرآیند زمان بر بوده است و مقطعی نقطه‌ای نمی‌توان بررسی کرد.

وزیر آموزش و پروش با بیان این که افت تحصیلی  در عوامل ساختاری و کلان کشور است، بیان کرد: تعطیلی ۲۴ روز مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۳_ ۱۴۰۴ یعنی یک ماه کامل مدارس خارج از آموزش و پرورش بوده است. 

وی افزود: بسیاری از مدارس در مناطق محروم و کم برخوردار  از آزمایشگاه و تجهیزات محروم هستند. بسیاری از مناطق کم برخوردار از پیش دبستانی محروم هستند. 

 

 

 

