بسیاری از مدارس در مناطق کم برخوردار از آزمایشگاه و تجهیزات محروم هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی ماینده مهریز، بافق و ابرکوه درخصوص دلایل افت تحصیلی دانش آموزان گفت:طبیعتا افت تحصیلی یک فرآیند زمان بر بوده است و مقطعی نقطه‌ای نمی‌توان بررسی کرد.

وزیر آموزش و پروش با بیان این که افت تحصیلی در عوامل ساختاری و کلان کشور است، بیان کرد: تعطیلی ۲۴ روز مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۳_ ۱۴۰۴ یعنی یک ماه کامل مدارس خارج از آموزش و پرورش بوده است.

وی افزود: بسیاری از مدارس در مناطق محروم و کم برخوردار از آزمایشگاه و تجهیزات محروم هستند. بسیاری از مناطق کم برخوردار از پیش دبستانی محروم هستند.

