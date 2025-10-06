خبرگزاری کار ایران
در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش؛

درخواست رئیس کمیسیون آموزش برای بررسی فوری فوت دانش‌آموز زنجانی به علت تنبیه بدنی

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، خواستار بررسی فوری فوت دانش‌آموز ۱۴ ساله‌ای در زنجان شد که بر اثر تنبیه بدنی و فشار جسمانی جان خود را از دست داده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، خواستار بررسی فوری فوت دانش‌آموز ۱۴ ساله‌ای در زنجان شد که بر اثر تنبیه بدنی و فشار جسمانی جان خود را از دست داده است.متن نامه به شرح ذیل است؛

"بسم االه الرحمن الرالرحیم"

جناب آقای دکترکاظمی

وزیر محترم آموزش و پرورش سلام علیکم

احتراماً، مطلع شدیم دانش آموزی به نام نیما نجفی که در مقطع متوسطه اول در روستای سهرین از توابع زنجان مشغول به تحصیل بوده است در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ به دلیل ایست قلبی ناشی از تنبیه بدنی و فشار جسمانی از سوی مسئولان مدرسه فوت نموده است.

این اتفاق بسیار غم انگیز باعث تألم شدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی شده است. ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم، لطفاً دستور فرمایید تا ضمن بررسی دقیق موضوع و گزارش نتیجه آن به این کمیسیون، دستورات لازم داده شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و غم انگیزی نباشیم.

علیرضا منادی سفیدان- رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی.

