گودرزی خبر داد؛
بررسی سوال نماینده مهریز از وزیر آموزش در نشست فردای مجلس
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در تشریح دستور جلسه فردای صحن علنی از بررسی سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی، در تشریح دستور جلسه روز (سه شنبه ۱۵ مهرماه) صحن علنی با اشاره به رسیدگی به سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق، ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش گفت: گزارش کمیسیون عمران در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکتهای تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژههای خطوط انتقال و شبکههای پایاب نیز از دیگر موارد رسیدگی در جلسه صحن علنی است.
وی همچنین از بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آییننامه مؤسسههای به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامههای قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) ۱۴۰۰ خبر داد.
گودرزی ضمن بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی بیان کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی نیز در جلسه فردای صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیرد.