تیر ۱۴۰۵ زمان بهره برداری ورزشگاه آزادی است

تیر ۱۴۰۵ زمان بهره برداری ورزشگاه آزادی است
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: بازسازی ورزشگاه آزادی تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ظرفیت فعلی ورزشگاه برای ۲۲ هزار نفر آماده است اما برگزاری رویدادها موجب تاخیر در تکمیل بازسازی کامل تا تیر ماه ۱۴۰۵ می‌شود.

به گزارش ایلنا، عبداجلال ایری، در تشریح بازدید روز گذشته یکشنبه  اعضای کمیسیون متبوع خود از ورزشگاه آزادی گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بازدید از بخش‌های مختلف ورزشگاه برای بررسی روند بازسازی و وضعیت فضاهای ورزشی انجام شد.

وی افزود: براساس گزارش مسئولان ورزشگاه، تاکنون پروژه ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هم‌اکنون ظرفیت ۲۲ هزار نفری دارد اما برگزاری رویدادهای مختلف و بزرگ موجب تاخیر در اجرای بازسازی شده و زمان بهره برداری را به تاخیر می‌اندازد.

ایری ادامه داد: افتتاح ورزشگاه برای تیر ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده، اما تجهیز سریع‌تر ورزشگاه، بازسازی چمن و تعویض تاسیسات موتورخانه نیازمند زمان و همکاری بیشتر با وزارت ورزش است. بدون تسریع روند، امکان برگزاری مسابقات مهم با ظرفیت کامل وجود نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: جمع‌بندی جلسه نشان داد که بررسی دقیق‌تر پروژه و همکاری مستمر وزارت ورزش با کمیسیون عمران ضروری است تا راهکارهای عملیاتی برای تسریع در اتمام بازسازی اجرا شود و ورزشگاه آزادی با کیفیت مناسب، استانداردهای بین‌المللی و امکانات کامل آماده بهره‌برداری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی تنها به تهران محدود نمی‌شود و باید در اقصی نقاط کشور، از جمله شهرستان‌ها و روستاها، نیز با استفاده از ظرفیت‌های مهندسی و منابع موجود، فضاهای استاندارد ورزشی ایجاد شود تا همه مردم کشور بتوانند از امکانات ورزشی بهره‌مند شوند.

 

