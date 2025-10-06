خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست شب گذشته کمیسیون امنیت ملی با عراقچی چه گذشت؟

در نشست شب گذشته کمیسیون امنیت ملی با عراقچی چه گذشت؟
کد خبر : 1696282
لینک کوتاه کپی شد.

نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه برگزار و بر تداوم تلاش‌های این وزارتخانه برای صیانت از حقوق مشروع‌ ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای تاکید شد.

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه شامگاه یکشنبه (۱۳ مهرماه) به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در این نشست آخرین تحولات سیاست خارجی کشور را تشریح کرد و نمایندگان ملت را در جریان ابتکارها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی کشورمان قرار داد.

وزیر امور خارجه ضمن تبیین اقدامات وزارت امور خارجه ظرف یک سال گذشته، از جمله در حوزه هسته‌ای، تقویت روابط با همسایگان، ارتقای همکاری‌های جنوب-جنوب، استفاده از ظرفیت سازمان‌های چندجانبه از جمله بریکس و شانگهای، دیپلماسی فعال جهت مقابله با جنگ‌افروزی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، حمایت از ایرانیان و دیپلماسی اقتصادی، به سوال‌های نمایندگان در زمینه‌های مختلف مرتبط با سیاست خارجی پاسخ داد.

عراقچی همچنین برنامه‌های سفر رییس جمهور پزشکیان به نیویورک و مشارکت در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشریح کرد. وی گزارشی از ملاقات‌ها و مذاکرات خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با رویکرد مخرب سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان  ملل راجع به موضوع هسته‌ای ارائه کرد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی در این نشست بر تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق مشروع‌ ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای با رایزنی و مشورت با کشورهای همسو تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی