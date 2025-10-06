خبرگزاری کار ایران
شامگاه یکشنبه صورت گرفت؛

سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به روسیه برای شرکت در اجلاس خزر

سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به روسیه برای شرکت در اجلاس خزر
فرمانده نیروی دریایی ارتش به منظور شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر به روسیه سفر کرد.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه یکشنبه به منظور شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، به سن پترزبورگ سفر کرد.

وی در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی پولکووا، مورد استقبال کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و ولادیمیر زمتسکوف، معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه قرار گرفت.

دیدار و مذاکره با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه، شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از جمله برنامه‌های امیر دریادار ایرانی در سن‌پترزبورگ به شمار می‌رود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از چند پایگاه نظامی دریایی در خلیج فنلاند، ناو سرفرماندهی «آدمیرال گریگوروویچ» و موزه نظامی دریایی روسیه بازدید خواهد کرد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
