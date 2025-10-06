خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی برگزار شد

دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی برگزار شد
کد خبر : 1696232
لینک کوتاه کپی شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه دادگاه رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با ۴هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در۵۶ هزار صفحه به ریاست قاضی ذوقی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان برگزار شد.

ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.

در این جلسه تعدادی از شکات و وکلای آنها اظهارات خود را بیان کردند. 

نماینده دادستان نیز کیفرخواست صادره را قرائت کرد و ۲ متهم پرونده نیز دفاعیات خود را بیان کردند.

به گفته ذوقی قاضی ویژه پرونده، متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند.

موبایل موسوی با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در آمل تأسیس شد و با برگزاری جشنواره‌های فروش، تبلیغات بسیار گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های بسیار پایین و غیر واقعی با مانور تبلیغاتی عرضه می‌کرد که موجب فریب مردم در سراسر کشور شد و بیش از ۴ هزار نفر از سراسر کشور با وعده فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار متضرر شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی