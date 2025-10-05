خبرگزاری کار ایران
سرلشکر پاکپور:

نیروی دریایی سپاه آماده پاسخ به دشمن است

نیروی دریایی سپاه آماده پاسخ به دشمن است
فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر آمادگی کامل نیروی دریایی در جزایر، سواحل و دریا، گفت: اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر محمد پاکپور در جریان بازدیدی از توانمندی و آمادگی نیرو دریایی سپاه پاسداران، اظهار کرد: در جریان این بازدید که در جزایر نازعات، بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک انجام شد بازدیدی از آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران داشتیم.

 

وی افزود: نیروی دریایی سپاه چه در دریا و چه در جزایر و چه در سواحل از آمادگی بسیار خوب و روحیه بسیار بالایی برخوردارند. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نیروها باروحیه بالا توانستند رژیم صهیونیستی و آمریکا را به زانو درآورند، همچنان همان روحیه‌ حاکم است.

فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: آمادگی کاملی وجود دارد تا اگر حرکتی از دشمن سر زد جواب محکم دریافت کند.

