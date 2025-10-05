نیروی دریایی سپاه آماده پاسخ به دشمن است

به گزارش ایلنا، سرلشکر محمد پاکپور در جریان بازدیدی از توانمندی و آمادگی نیرو دریایی سپاه پاسداران، اظهار کرد: در جریان این بازدید که در جزایر نازعات، بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک انجام شد بازدیدی از آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران داشتیم.