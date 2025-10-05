خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه عصر امروز هیئت دولت صورت گرفت؛

تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی

تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
کد خبر : 1696176
لینک کوتاه کپی شد.

​اعضای هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی، تحت عنوان فرایند صدور گواهینامه ثبت اختراع دفاعی را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح برخی مسائل اجرایی و مشکلات توسط اعضا، شهردار تهران گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مکان‌یابی و تامین مسکن برای آسیب‌دیدگان از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ارائه کرد.

در این جلسه آیین‌نامه اجرایی واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور بر اساس بند "ت" ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب رسید.
اعضا همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی، تحت عنوان فرایند صدور گواهینامه ثبت اختراع دفاعی را مصوب کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی