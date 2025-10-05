خبرگزاری کار ایران
«آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات ایران باقی ماند

«آذر منصوری» رئیس جبهه اصلاحات ایران باقی ماند
آذر منصوری بار دیگر به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات ایران انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز ( یکشنبه ۱۳ مهر) مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، پنج عضو هیأت رئیسه برای سال اول سومین دوره فعالیت این جبهه انتخاب شدند.

️بر اساس نتایج این انتخابات آذر منصوری، محسن آرمین، سیدحسن رسولی، بدرالسادات مفیدی و جواد امام به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، دبیر و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند.

هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران متشکل از ده نفر است که پنج عضو آن یعنی رئیس، نواب رئیس، دبیر و سخنگو مستقیما توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. پنج عضو دیگر هیأت رئیسه یعنی روسای کمیته های پنج گانه جبهه پس از انتخاب توسط اعضای کمیته ها به این ترکیب اضافه خواهند شد.

