غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر حذف بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها در پاسخ به اینکه مجلس چگونه می‌تواند به دولت در این زمینه کمک کند، گفت: حذف کنند. هنگامی که خود دولت این بودجه‌ها را در لایحه می‌گذارد و به مجلس می‌فرستد، مجلس چگونه آن‌ها را حذف کند؟

احمدی‌نژاد ردیف‌های حذف بودجه را تیک می‌زد، پزشکیان هم اعلام کند

رئیس کمیسیون برنامه بودجه یادآور شد: ایشان رئیس‌جمهور هستند، سازمان برنامه و بودجه هم زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند؛ تیک بزنند و بگویند کدام ردیف‌ها حذف شود. مانند آقای احمدی‌نژاد ایشان تیک می‌زدند و می‌گفتند مثلا ۱۰ ردیف اعلام نشود، هر وقت این را اعلام کردند و ما باز هم در بودجه گذاشتیم می‌توانند مطالبه کنند.

وی در پاسخ به این‌که آیا مجلس با حذف بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها موافق است، بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور هنوز چیزی نگفته‌اند. رئیس جمهور هر چیز زائدی را بخواهد حذف کند حتما مجلس کمکش خواهد کرد اما بستگی دارد چه چیزی زائدی مدنظر ایشان باشد. هنوز ایشان مصداقی چیزی نگفتند که ببینیم مدنظر ایشان چیست.

این‌که ناکارآمدی بودجه را به ردیف چهار نهاد متصل کنیم ظلم به بودجه و حاکمیت است

تاجگردون درباره این‌که گفته شده برخی نهادها و سازمان‌ها که بودجه دریافت می‌کنند نه گزارش سالیانه‌ای منتشر می‌کنند نه به طور شفاف به مردم گزارش می‌دهند، بیان کرد: اصلا این نهادها سهم و عددشان در بودجه بسیار کم است و سازمان برنامه هم به آن‌ها تخصیصی نمی‌دهد، این‌که ناکارآمدی بودجه را به چهارتا نهاد متصل کنیم به نظرم ظلم به بودجه و حاکمیت است.

وی ادامه داد: اولاً در مورد بودجه نهادهای فرهنگی ما چهار حوزه علمیه یا دانشگاه علمیه که بیشتر نداریم. موسسات فرهنگی که همه حذف شدند و نداریم و فقط چند مرکز مانده است. مثلا مرکز خدمات حوزه علمیه قم، یکسری طلاب هستند که حق بیمه‌شان و هزینه سرانه تحصیل‌شان را می‌گیرند.

اگر حوزه‌های علمیه را دانشگاه فرض کنیم، باید در بودجه‌ریزی مثل سایر دانشگاه‌ها با آن برخورد شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: به طور مثال پسر من به هنرستان موسیقی می‌رود دولت به او سرانه می‌دهد، فرزند فرد دیگر هم به حوزه علمیه می‌رود؛ من بگویم چون ایشان علوم دینی می‌خواند سرانه ندهد و به پسر من که موسیقی می‌خواند سرانه دهد، این یک ظلم آشکار است. باید روی کل ناکارآمدی بودجه بحث کنیم.

وی ادامه داد: اگر حوزه‌های علمیه را دانشگاه فرض کنیم، باید مثل سایر دانشگاه‌ها با آن برخورد شود این را باید قبول داشته باشیم. حوزه های علمیه کتب درسی‌اش نباید تدوین شود؟ اساتید نباید داشته باشند؟ ما این همه انجمن و مجمع داریم که کتب درسی در دانشگاه‌ها تدوین می‌کنند، کاری به آموزش و پروش نداریم، در حوزه هم همین است و از طریق ردیف بودجه سرانه آن‌ها را می‌دهند. باید به آن استادی که در حوزه ۲۰ الی ۳۰ است درس می‌دهد هم توجه کرد. ما همه چیز را نباید سیاسی نگاه کنیم.

تاجگردون تاکید کرد: کل ناکارآمدی و سختی‌های بودجه را نباید به موضوعات اینچنینی متصل کنیم. من نظر شخصی‌ام را به عنوان کسی که سال‌هاست کار بودجه انجام می‌دهم می‌گویم و معتقدم این‌گونه برخورد کردن، ظلم است.

حذف ۴ صفر از پول ملی به تنهایی تاثیری ندارد/ مردم نگران نباشند

وی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی و بار روانی این موضوع در جامعه که آیا با این کار ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، گفت: این تجربه را کشورهای دیگر هم انجام داده‌اند. نمونه بارز این کار ترکیه است، این کشور با حذف صفرهایش عملاً یک مرحله از برنامه‌هاش را انجام داده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر بخواهیم به تنهایی به حذف ۴ صفر نگاه کنیم تاثیری ندارد، اما بانک مرکزی و دولت در این فرآیند اثر مثبت خواهند داشت. مردم هم نباید نگران باشند.

بزرگترین اشتباه دولت این است که اتفاقات را گردن یکدیگر می‌اندازند

وی درباره این‌که با این شیوه اداره وضعیت اقتصادی با مدیران و مسئولان اقتصادی کشور آیا این کار امکان‌پذیر است آن هم هنگامی که با تصمیم‌گیر‌ی‌های مدیران اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: بزرگترین اشتباه دولت این است که اتفاقات را گردن یکدیگر می‌اندازند، در حالیکه دولت یک میز است و طبق قانون اساسی همه کسانی که دور این میز می‌نشینند نسبت به تصمیمات دولت مسئولیت دارند، ‌اصلا این گونه نیست که بگویند در یک زمینه‌ای مسئولیت ندارند، همه اعضای دولت نسبت به مصوبات مسئول هستند.

در مجلس نمی‌توانم بگویم چون درباره قانونی رأی نداده‌ام، مسئولیت ندارم

تاجگردون ادامه داد: مثل این است که من در مجلس بگویم چون درباره قانونی رأی نداده‌ام مسئولیت ندارم، اینگونه نیست من هم درباره قانونی که مجلس رأی داده است، باید پاسخگو و متعهد باشم.

وی درباره این که گفته می‌شود مقصر افزایش نرخ ارز رئیس بانک مرکزی است، گفت: این‌که بگوییم مقصر نرخ ارز رئیس‌بانک مرکزی و کل بانک مرکزی است این هم حتما اشتباه است، همه مردم، مسئولان و اقتصاددانان این را می‌دانند درست است که بانک مرکزی به دلیل سیاست‌گذاری، تاثیرگذاری و نقش بالاتری که دارد بسیار موثر است اما اینکه فکر کنیم بانک مرکزی عامل بالا رفتن قیمت ارز است این هم یک اشتباه است. فرآیندهای بیرونی بر بالا رفتن نرخ ارز بسیار تاثیر دارد.

حذف ۴ صفر از لحاظ روانی بسیار تاثیر دارد و عملاً کمی حباب تورمی را کم می‌کند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: حذف ۴ صفر از لحاظ روانی بسیار تاثیر دارد؛ چرا که عملاً کمی حباب تورمی را کم می‌کند و از لحاظ روانی در بلندمدت تاثیر می‌گذارد.

انتهای پیام/