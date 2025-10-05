طرح اصلاح قانون مهریه مجددا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

به گزارش ایلنا، محمد سرگزی در توضیح نشست عصر امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه مجددا بررسی شد.