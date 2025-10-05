طرح اصلاح قانون مهریه مجددا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد: ابهامات طرح اصلاح موادی از قانون مهریه رفع و پس از بررسی در کمیسیون، مجدداً تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
به گزارش ایلنا، محمد سرگزی در توضیح نشست عصر امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه مجددا بررسی شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح پس از در نظر گرفتن ملاحظات صحن مجلس، مجدداً برای بررسی و اعلام نظر نمایندگان در چارچوب دستور صحن به هیئت رئیسه ارجاع شد.