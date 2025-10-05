معاون اول قوه قضاییه:
پیگیری کار تحول در تبیین نظام آمار و ارزیابی در دستگاه قضایی از ضروریات است
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از شروط موفقیت در اجرای تحول، اصلاح فرآیندها است، زیرا بخش قابل توجهی از نارضایتیها از قوه قضاییه مربوط به طولانی بودن فرآیندها و زمانبر بودن رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی است.
به گزارش ایلنا، جلسه وبیناری تبیین نظام آمار و ارزیابی جدید قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی، اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی، سیدزاده معاون نظارت براختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضائیه، رؤسای کل دادگستری استانها برگزار شد.
در ابتدای جلسه، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، با تبیین رویکردهای کلان در نظام آمار و ارزیابی، به تشریح نحوه سنجش استانها بر اساس شاخصهای مصوب پرداخت.
در ادامه این جلسه وبیناری حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بکارگیری نگاهی واقعبینانه و مسئولانه در نظام ارزیابی برنامه ها، اظهار داشت: هیچ برنامهای در مقام اجرا خالی از ایراد و نقص نیست. آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح، مسئولانه و باکیفیت برنامهها و در نهایت رضایت مردم و وجدان کاری مجموعه قضایی از نتایج عملکرد است و تبیین بهتنهایی معیار موفقیت نیست، آنچه حتی در سختترین شرایط مهم است، تلاش خالصانه و مبتنی بر عدالت در انجام وظایف است.
وی در این جلسه با تاکید بر اهمیت و ضرورت تحول نظام آماری در قوه قضاییه، شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران دستگاه قضایی از نگاه و انگیزه تحولی دانست و افزود: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول، اصلاح فرآیندها است، زیرا بخش قابل توجهی از نارضایتیها از قوه قضاییه مربوط به طولانی بودن فرآیندها و زمانبر بودن رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات و آسیبها باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود، بر تحول فرآیندی بهعنوان بخش سوم تحول در نظام قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: برنامهای که در این جلسه وبیناری به عنوان الگوی تحول نظام قضایی ارائه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانههاست، اما ضرورت دارد موضوع ارتقای سرمایه اجتماعی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام قضایی در این برنامه مورد توجه قرار گیرد. چون ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی در گرو ارائه آمار صحیح است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه پیگیری کار تحول در تبیین نظام آماری و ارزیابی جدید در دستگاه قضائی از ضروریات است گفت: قوه قضاییه نیازمند یک تحول در نظام آماری و ارزیابی بود و این تحول باید دنبال شود و من یقین دارم با همکاران خوبی که چه در ستاد و چه در استانها در دستگاه قضایی داریم این حرکت تحولی دنبال خواهد شد و تأکید من این است که نباید هیچ گونه وقفهای در اقدامات تحولی صورت گیرد.
خلیلی همچنین از اقدامات و تلاشها و زحمات همه قضات و همکاران قضائی در استانها که شبانهروزی مشغول کار و خدمترسانی هستند قدردانی و بر لزوم مقایسه عملکرد هر استان با دادههای سال گذشته همان استان تأکید و این مورد را جز عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دانست.
روسای کل دادگستری استانهایی از جمله خراسان جنوبی، یزد، آذربایجان غربی، هرمزگان و قم به بیان دیدگاهها، چالشها و پیشنهادات خود پرداختند.