به گزارش ایلنا، محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اولین نشست خبری پس از تشکیل هیئت مدیره دوره سی و سوم، که با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد، در رابطه با قانون تسهیل و کاهش سطح علمی وکلای جدید در پی اجرای این قانون، اظهار کرد: در همه آزمون‌های ورودی اساتید ممکن است سوالات جدیدی مطرح کنند، اما نکته اینجاست که طرح سوالات آزمون وکالت در حوزه اختیارات مرکز نیست و توسط سازمان سنجش طرح می‌شود.

وی افزود: برخی مشاغل از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ کار وکالت نیز از آن جهت که با مال و آبروی افراد سر و‌کار دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر وکیل و مشاور حقوقی نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد ضرر آن متوجه مردم است. اگر ما موضعی در رابطه با وکالت می‌گیریم برای دفاع از وکیل نیست برای صیانت از حقوق مردم است.

شاه محمدی تصریح کرد: سوالات این آزمون در سال‌های اخیر سخت‌تر نشده بنابراین داوطلبان باید تلاش کنند از جنبه علمی خود را تقویت کنند تا حضور موفقی در این عرصه داشته باشند و قاطعانه از حقوق مردم دفاع کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تاکید بر ممنوعیت فعالیت اشخاص فاقد دانش حقوقی در حوزه حقوقی و در فضای مجازی، بیان کرد: اگر شخصی وکیل دادگستری نباشد، اما تظاهر به این امر داشته باشد، جرم است و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در سومین جلسه هیئت مدیره کانون وکلا در دوره جدید مقرر شد که نظارت بر فضای مجازی افزایش یابد و از فعالیت افراد غیر متخصص و بلاگر‌های وکیل نما که موجب خدشه به آبروی جامعه حقوقی کشور می‌شوند جلوگیری به عمل آید و اقدامات آنها به صورت جدی مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد. اجازه نخواهیم داد شخصی فاقد صلاحیت حقوقی، فضای حقیقی و مجازی را با اطلاعات غلط و نادرست به چالش بکشد.

شاه محمدی با اشاره به اینکه کانون وکالت یک نهاد خودانتظام است و به تخلفات وکلا در داخل مجموعه رسیدگی می‌شود در عین حال به عنوان یکی از وظایف خود اجازه نخواهیم داد کسانی با زیر پا گذاشتن قانون به بهانه مشاوره حقوقی و کار وکالت، به مردم ضرر برسانند و یا فضای عمومی کشور را تخریب و مردم را نسبت به جامعه وکلا بی‌اعتماد کنند.

