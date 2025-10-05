هفته ناجا فرصتی برای تجلیل از اقتدار و فداکاری نیروی انتظامی است

به گزارش ایلنا، آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با صدور پیامی به مناسبت آغاز هفته ناجا، این هفته را بهترین زمان برای نشان دادن توانمندی و اقتدار پلیس در راستای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر در جامعه دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

امنیت، ثبات و آرامش در جامعه اسلامی ایران نتیجه تلاش‌های خالصانه جان‌برکفان ورزیده نیروی انتظامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

هفته نیروی انتظامی فرصتی است برای افزایش همدلی بین مردم و نخبگان این نیرو و همچنین تجلیل از مردان بزرگ جان‌برکف که با تلاش بی‌وقفه و فداکاری‌های خود، زمینه‌ساز برقراری نظم و امنیت اجتماعی هستند.

در این ایام شایسته است تا از شهدای گرانقدر و ایثارگرانی که با نثار خون پاک خود، امنیت و آرامش را برای ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی به ارمغان آورده‌اند، قدردانی کنیم؛ زیرا آنان باعث شکوفایی درخت شکوهمند انقلاب اسلامی شده‌اند.

برقراری امنیت، مبارزه با اشرار، فتنه گران شبکه‌های فساد و جرایم در جامعه وظیفه خطیر و مهم ناجاست که تحقق آن نیازمند عزم عمومی و مشارکت و همکاری همه مردم می‌باشد و در این میان نیروی انتظامی می‌تواند با آموزش عمومی و ارتقای سطح دانش جامعه در زمینه ارتقا امنیت کوشا باشد و از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برای خدمت به مردم، جامعه و جمهوری اسلامی نماید.

اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام ناجا و تبریک این هفته به همه فرماندهان، کارکنان و نیروهای جان بر کف و دلسوز نیروی انتظامی و خانواده‌های محترمشان، از تلاش‌های همیشگی و همراهی و همدلی این عزیزان با مردم در مسایل مختلف تقدیر و تشکر نموده، از پیشگاه خداوند متعال عزت، سربلندی، پایداری و سلامتی همگان را تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) در مسیر تحقق آرمان‌های والای نظام مقدس اسلامی مسالت می‌نمایم.

قربانعلی دری نجف آبادی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی

انتهای پیام/